На Марсе под грунтом обнаружены большие залежи льда

Новый анализ данных детектора эпитепловых нейтронов с высоким разрешением (FREND) показал высокий уровень водорода в этом месте планеты.

"Центральная часть Долины заполнена водой и ее гораздо больше, чем мы ожидали. Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур", – сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Алексей Малахов.

Исследователи говорят, что если весь обнаруженный ими водород присутствует в виде водяного льда, данное соединение может составлять до 40% приповерхностного материала в этой области.

"Это открытие – удивительный первый шаг, но нам нужно больше наблюдений, чтобы точно знать, с какой формой воды мы имеем дело", – отметил соавтор исследования Хокан Сведхем.