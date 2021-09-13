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Perseverance подтвердил, что на Марсе долгое время существовали озера

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Собранные образцы имеют базальтовый состав и могут быть продуктом лавовых потоков
Собранные образцы имеют базальтовый состав и могут быть продуктом лавовых потоков
Фото: nasa.gov

Марсоход Perseverance провел анализ двух образцов марсианской породы, которые были взяты 6-го и 8 сентября. Он показал, что образцы долго контактировали с водой, что является аргументом в пользу теории о существовании древней жизни на Красной планете, говорится в сообщении NASA от 10 сентября.

Собранные образцы состоят из базальтовых пород и могут быть продуктом извержений вулканов. Кроме того, в породах обнаружили соли, которые могли образоваться, когда течение грунтовых вод изменило исходные минералы в породе или, что более вероятно, когда жидкая вода испарялась.

Научная группа Perseverance уже знала, что когда-то кратер, из которого взяли образцы, был озером. Однако было неизвестно, как долго это озеро там находилось.

Анализ показал, что грунтовые воды в кратере присутствовали в течение длительного времени. И хотя ученые до сих пор не могут сказать, присутствовала ли там вода на протяжении десятков тысяч или миллионов лет, они уверены, что она была там достаточно долго, чтобы сделать этот район благоприятным для микроскопической жизни.

"Эти образцы имеют большое значение для будущего лабораторного анализа на Земле. Однажды мы сможем определить последовательность и временные рамки условий окружающей среды, которые представляют минералы этой породы. Это поможет ответить на главный научный вопрос об истории и стабильности жидкой воды на Марсе", – сказал научный сотрудник миссии Митч Шульте.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Теги: космос, Марс, NASA, вода, Perseverance
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