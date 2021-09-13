Perseverance подтвердил, что на Марсе долгое время существовали озера

Собранные образцы состоят из базальтовых пород и могут быть продуктом извержений вулканов. Кроме того, в породах обнаружили соли, которые могли образоваться, когда течение грунтовых вод изменило исходные минералы в породе или, что более вероятно, когда жидкая вода испарялась.

Научная группа Perseverance уже знала, что когда-то кратер, из которого взяли образцы, был озером. Однако было неизвестно, как долго это озеро там находилось.

Анализ показал, что грунтовые воды в кратере присутствовали в течение длительного времени. И хотя ученые до сих пор не могут сказать, присутствовала ли там вода на протяжении десятков тысяч или миллионов лет, они уверены, что она была там достаточно долго, чтобы сделать этот район благоприятным для микроскопической жизни.

"Эти образцы имеют большое значение для будущего лабораторного анализа на Земле. Однажды мы сможем определить последовательность и временные рамки условий окружающей среды, которые представляют минералы этой породы. Это поможет ответить на главный научный вопрос об истории и стабильности жидкой воды на Марсе", – сказал научный сотрудник миссии Митч Шульте.