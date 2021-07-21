Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе – NASA

"После тестирования множества приборов на своей роботизированной руке последний марсоход NASA приступает к делу: исследует камни и пыль на предмет свидетельств прошлой жизни", – говорится в сообщении.
В агентстве рассказали, что Perseverance будет анализировать окружающую обстановку с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, искать доказательства микробной активности на поверхности горных пород планеты.
Марсоход находится в кратере Езеро, где миллиарды лет назад, считают ученые, существовал водоем.
Специалисты NASA отмечают, что исследования, сделанные на основе работы Perseverance, помогут больше узнать о возрасте планеты, возможно, даже о ее формировании.
Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.
Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).
Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.