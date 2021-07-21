Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе – NASA

"После тестирования множества приборов на своей роботизированной руке последний марсоход NASA приступает к делу: исследует камни и пыль на предмет свидетельств прошлой жизни", – говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что Perseverance будет анализировать окружающую обстановку с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, искать доказательства микробной активности на поверхности горных пород планеты.

Марсоход находится в кратере Езеро, где миллиарды лет назад, считают ученые, существовал водоем.

Специалисты NASA отмечают, что исследования, сделанные на основе работы Perseverance, помогут больше узнать о возрасте планеты, возможно, даже о ее формировании.