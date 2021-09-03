Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса

Первоначальные изображения, переданные марсоходом, показывают неповрежденный образец, находящийся в пробирке после отбора грунта.

Однако дополнительные изображения, сделанные после того, как марсоход завершил сбор образцов, были неубедительными из-за плохого освещения. Поэтому перед продолжением обработки образцов будет сделан еще ряд фото с лучшим освещением.

Команда Perseverance решила делать дополнительные снимки образцов перед их окончательным запечатыванием после неудачной попытки взять пробу 5 августа. Тогда команда проекта была уверена, что образец находится в колбе. Однако после попытки замерить объемы породы оказалось, что в колбе пусто.

Ожидается, что новые фото образца команда Perseverance получит рано утром 4 сентября.