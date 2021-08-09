Марсоход Perseverance не смог взять образец марсианского грунта

В NASA пока не знают причину, по которой не удался забор образцов грунта Фото: nasa.gov

Марсоход сейчас исследует кратер Джезеро, где должен собрать образцы горных пород и реголита (битые породы и пыль) для будущего анализа на Земле.

Чтобы добыть образцы, марсоход использует специальное долото и ударное сверло. Весь процесс полностью автоматизирован. Во время забора образцов телеметрия показывала, что все идет по плану.

Однако после попытки замера объема добытого образца горной породы оказалось, что в колбе пусто. В NASA пока не знают, что именно стало причиной неудачного забора образцов.

Теперь команда марсохода Perseverance должна выявить причину неудачи. В первую очередь планируется "заглянуть" в пробуренную дыру камерой, чтобы получить фотографии маленькой шахты. Это позволит специалистам понять причину провала.

В NASA считают, что причиной неудачи может быть то, что почва повела себя не так, как ожидалось. Например, она могла быть слишком сыпучей и поэтому не удалось поместить ее в пробозаборник. Если окажется, что причина в этом, то команда марсохода изменит подход к забору образцов.