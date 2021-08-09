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Марсоход Perseverance не смог взять образец марсианского грунта

В NASA пока не знают причину, по которой не удался забор образцов грунта
В NASA пока не знают причину, по которой не удался забор образцов грунта
Фото: nasa.gov

Первая попытка марсохода Perseverance собрать на Марсе образцы грунта провалилась. Об этом 7 августа сообщило NASA.

Марсоход сейчас исследует кратер Джезеро, где должен собрать образцы горных пород и реголита (битые породы и пыль) для будущего анализа на Земле.

Чтобы добыть образцы, марсоход использует специальное долото и ударное сверло. Весь процесс полностью автоматизирован. Во время забора образцов телеметрия показывала, что все идет по плану.

Однако после попытки замера объема добытого образца горной породы оказалось, что в колбе пусто. В NASA пока не знают, что именно стало причиной неудачного забора образцов.

Теперь команда марсохода Perseverance должна выявить причину неудачи. В первую очередь планируется "заглянуть" в пробуренную дыру камерой, чтобы получить фотографии маленькой шахты. Это позволит специалистам понять причину провала.

В NASA считают, что причиной неудачи может быть то, что почва повела себя не так, как ожидалось. Например, она могла быть слишком сыпучей и поэтому не удалось поместить ее в пробозаборник. Если окажется, что причина в этом, то команда марсохода изменит подход к забору образцов.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Теги: космос, Марс, NASA, планета, исследование, геология, кратер, Perseverance, марсоход
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