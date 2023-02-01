Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2023
 
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Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле

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Loboda: Бо дух свободи у кожній клітинці,Ми кожного із вас зустрінемо по&hellip;
Loboda: Бо дух свободи у кожній клітинці,Ми кожного із вас зустрінемо по…
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 31 января в Instagram разместила фото, для которого позировала в одежде с этническими элементами.

Loboda надела вышиванку, украшения из кораллов и белый жакет.

Бо дух свободи у кожній клітинці,
Ми кожного із вас зустрінемо по… – написала она.

Вероятно, это строчки из новой песни Loboda. Певица также указала в посте дату – 3 февраля.

30 января в Instagram Loboda, анонсируя премьеру новой песни, рассекретила ее название – "По-українськи".

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.

Теги: вышиванка, Loboda, премьеры, певица, премьера
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