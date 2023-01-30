Loboda снялась c мечом в руке

Loboda сообщила, что премьера состоится 3 февраля.

В ролике певица предстала в полный рост, с мечом в поднятой руке.

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Сейчас певица ездит с концертами по Узбекистану и Казахстану. Об этом она сообщала в Instagram.

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Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.