Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео

"Португалия. Май 2022-го", – написала она.

1 января 2023 года Кацурина публиковала ролик с участием сына и дочери Александры.

"Вчера мы с родителями за столом обсуждали, что именно возьмем из прошлого года в следующий. Так вот, я, безусловно, забираю повзрослевшую себя, мою семью и новые совершенно близкие взаимоотношения с ней, тебя, Dantes, заново родившуюся любовь к своей стране и своим корням, своих подруг и их невероятную энергию, свою команду, а также любовь и уважение к тому, что мы делаем", – писала она.

Кацурина в посте упомянула своего бойфренда, украинского музыканта Владимира Дантеса (Dantes).

Контекст:

Иван (2021) и Александра (2016) – дети Кацуриной от ее бывшего мужа и коллеги Михаила Кацурина. Пара дружила семьями с супругами украинскими исполнителями Надей Дорофеевой и Dantes.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой. Новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги. Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

В начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Dantes. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.