49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах

"Горбатый день. Вива, Лас-Вегас!" – написала она.
Клум снялась в белом халате и с полотенцем на голове. Позируя, мадель раздвинула полы халата, засветив тело в микротрусах на тонких шлейках. Образ она дополнила черными ботфортами.
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"Горбатым днем" (hump day) в англоязычном сленге называется среда – середина недели.
Клум является членом жюри шоу "Топ-модель по-немецки".
1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.