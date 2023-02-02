49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах

"Горбатый день. Вива, Лас-Вегас!" – написала она.

Клум снялась в белом халате и с полотенцем на голове. Позируя, мадель раздвинула полы халата, засветив тело в микротрусах на тонких шлейках. Образ она дополнила черными ботфортами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

"Горбатым днем" (hump day) в англоязычном сленге называется среда – середина недели.