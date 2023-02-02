Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
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49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах

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Клум: Вива, Лас-Вегас!
Клум: Вива, Лас-Вегас!
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 1 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена у панорамного окна.

"Горбатый день. Вива, Лас-Вегас!" – написала она.

Клум снялась в белом халате и с полотенцем на голове. Позируя, мадель раздвинула полы халата, засветив тело в микротрусах на тонких шлейках. Образ она дополнила черными ботфортами.

"Горбатым днем" (hump day) в англоязычном сленге называется среда – середина недели.

Контекст:

Клум является членом жюри шоу "Топ-модель по-немецки".

1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: модель, Хайди Клум, трусы
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