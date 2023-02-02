53-летняя Лопес показала лицо вблизи

"Мы позволим сияющей коже нашей основательницы говорить за себя…" – говорится в описании фото.

Лопес запечатлена крупным планом во время того, как ей делают макияж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

Лопес в декабре 2022 года признавалась, что, помимо применения косметики, работает над своим сознанием. "Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастливы, если ваша кожа не здорова, вы не можете скрыть это", – заявила она.

Актриса и певица советовала всем женщинам повторять мантру: "Я великолепна, моя жизнь полна радости, смеха, приключений и любви, успехов и процветания!"