53-летняя Лопес показала лицо вблизи

"Мы позволим сияющей коже нашей основательницы говорить за себя…" – говорится в описании фото.
Лопес запечатлена крупным планом во время того, как ей делают макияж.
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Лопес в декабре 2022 года признавалась, что, помимо применения косметики, работает над своим сознанием. "Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастливы, если ваша кожа не здорова, вы не можете скрыть это", – заявила она.
Актриса и певица советовала всем женщинам повторять мантру: "Я великолепна, моя жизнь полна радости, смеха, приключений и любви, успехов и процветания!"
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.