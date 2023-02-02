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02 февраля, 2023
 
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Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 1 февраля разместила в Facebook фото, на котором запечатлена в полный рост с нижнего ракурса, стоя на кресле.

Артистка отметила, что фото сделано во время рекламной съемки для американского бренда аксессуаров Coach. 

Лопес позирует в кадре в удлиненном пиджаке, топе и шортах. Свой образ она дополнила кепкой, кедами, сумочкой.

https://www.facebook.com/jenniferlopez/posts/pfbid033wtxAz4t98sDttqCBv7uUFTXmDS8Y97UQkCmywYFLPcFVYV8ZmwiwQK7cucvsvDil

аа

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, актриса
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