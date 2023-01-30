54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео

28 января она вышла замуж за 54-летнего американского певца Марка Энтони, став его четвертой женой. Церемония бракосочетания состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Ее провел мэр города Фрэнсис X. Суарес.
На свадьбу молодожены пригласили британского футболиста Дэвида Бекхэма и его супругу Викторию, голливудскую актрису Сальму Хайек и других знаменитостей.
В опубликованном ролике в том числе запечатлена реакция Энтони на появление невесты в свадебном платье возле алтаря. Увидев свою избранницу, артист не смог сдержать слез и расплакался.
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Энтони и Феррейра обручились в мае 2022 года. До нее он был женат трижды. Первый брак Этони был с пуэрториканской актрисой Дайанарой Торрес. У них есть двое взросылх сыновей.
Второй супругой певца стала американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Они поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м. В браке у супругов родились двойняшки – сын Макс и дочь Эмми (2008).
После развода с Лопес Энтони женился в третий раз на венесуэльской модели Шеннон Де Лиме. Их брак распался в 2016 году спустя два года после свадьбы.