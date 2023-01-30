54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео

Энтони и Феррейра обручились в мае 2022 года Фото: nadiatferreira / Instagram

28 января она вышла замуж за 54-летнего американского певца Марка Энтони, став его четвертой женой. Церемония бракосочетания состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Ее провел мэр города Фрэнсис X. Суарес.

На свадьбу молодожены пригласили британского футболиста Дэвида Бекхэма и его супругу Викторию, голливудскую актрису Сальму Хайек и других знаменитостей.

В опубликованном ролике в том числе запечатлена реакция Энтони на появление невесты в свадебном платье возле алтаря. Увидев свою избранницу, артист не смог сдержать слез и расплакался.

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