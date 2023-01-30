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30 января, 2023
 
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53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели

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Лопес и Энтони поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м
Лопес и Энтони поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса Дженнифер Лопес 29 января разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена вместе с американской ведущей Опрой Уинфри и американской моделью и блогером Ким Кардашян.

53-летняя Лопес сообщила, что снимки были сделаны 28 января на вечеринке по случаю 25-летия косметического бренда Anastasia Beverly Hills. На одном из фото актриса также запечатлена с основательницей бренда Анастасией Суаре.

В этот же день ее экс-супруг, 54-летний американский музыкант Марк Энтони женился в четвертый раз. Его женой стала 23-летняя парагвайская фотомодель Надя Феррейра. Американские таблоиды отметили, что ни Лопес, ни их двоих детей на свадьбе у Энтони не было, хотя присутствовали его сыновья от первого брака.

"Думала, она была на свадьбе Марка", –  прокомментировали фото пользователи сети.

икто не хочет смотреть, как 54-летний женится на 23-летней. Не смешите меня. JLO общалась с Опрой и Кардашян, у нее есть дела поважнее! написали фолловеры.

Контекст:

Основательницей косметического бренда Anastasia Beverly Hills является Анастасия Суаре из Румынии.  

Лопес и Энтони поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м. В браке у супругов родились двойняшки – сын Макс и дочь Эмми (2008).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Опра Уинфри, Дженнифер Лопес, Ким Кардашян
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