53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели

Лопес и Энтони поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м Фото: jlo / Instagram

53-летняя Лопес сообщила, что снимки были сделаны 28 января на вечеринке по случаю 25-летия косметического бренда Anastasia Beverly Hills. На одном из фото актриса также запечатлена с основательницей бренда Анастасией Суаре.

В этот же день ее экс-супруг, 54-летний американский музыкант Марк Энтони женился в четвертый раз. Его женой стала 23-летняя парагвайская фотомодель Надя Феррейра. Американские таблоиды отметили, что ни Лопес, ни их двоих детей на свадьбе у Энтони не было, хотя присутствовали его сыновья от первого брака.

"Думала, она была на свадьбе Марка", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Никто не хочет смотреть, как 54-летний женится на 23-летней. Не смешите меня. JLO общалась с Опрой и Кардашян, у нее есть дела поважнее!" – написали фолловеры.

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