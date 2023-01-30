Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео

Наталья Егорова: Онлайн-тренировки – это хорошо, но живое присутствие тренера не заменят Фото: natalia_yegorova / Instagram

Егорова отметила, что выполняла упражнение вечером в воскресенье в присутствии своего тренера. Блогер призналась, что таким образом готовится к танцевальному шоу, до старта которого осталось две недели.

"Онлайн-тренировки – это хорошо, но живое присутствие тренера не заменят", – написала она.

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