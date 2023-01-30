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30 января, 2023
 
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Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео

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Наталья Егорова: Онлайн-тренировки это хорошо, но живое присутствие тренера не заменят
Наталья Егорова: Онлайн-тренировки – это хорошо, но живое присутствие тренера не заменят
Фото: natalia_yegorova / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 29 января в Instagram разместила видео, в котором запечатлена во время домашней тренировки с гантелями.

Егорова отметила, что выполняла упражнение вечером в воскресенье в присутствии своего тренера. Блогер призналась, что таким образом готовится к танцевальному шоу, до старта которого осталось две недели.

"Онлайн-тренировки – это хорошо, но живое присутствие тренера не заменят", – написала она.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стало известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, тренировка, Наталья Егорова
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