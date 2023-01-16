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16 января, 2023
 
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"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки

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Егорова родилась в Броварах в 1974 году
Егорова родилась в Броварах в 1974 году
Фото: Natalia Yegorova / Facebook

Проживающая в Германии 48-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 16 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена во время прогулки.

Егорова позирует в кадре, стоя возле дерева.

"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир", – написала она.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стала известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Наталья Кличко, Наталья Егорова
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