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29 января, 2023
 
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Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала

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О расставании Кличко-младшего с Панеттьери стало известно в 2018 году. Кличко-старший сообщил о разводе с женой летом 2022 года
О расставании Кличко-младшего с Панеттьери стало известно в 2018 году. Кличко-старший сообщил о разводе с женой летом 2022 года
Фото: ЕРА

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать их общей дочери Кайи Евдокии, 33-летняя американская актриса Хайден Панеттьери 29 января разместила в Instagram свое портретное фото, на котором запечатлена в оранжевом пиджаке и нюдовом топе с прозрачной вставкой.

Актриса отметила, что разместила свое новое фото в поддержку фильма "Крик 6", в котором сыграла одну из главных ролей. Премьера фильма состоится 10 марта.

"Я так волнуюсь", – поддержала Панеттьери публикацию проживающая в Германии бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова.

После развода с мужем она не впервые комментирует посты бывшей девушки младшего брата своего экс-супруга.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В сентябре 2022 года Панеттьери рассказала, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. За несколько месяцев до этого заявления актриса призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.

Употребление алкоголя актриса скрывала от Кличко, но их отношения портились. Актриса рассказала, что тогда решила отправить дочь к ее отцу в Киев. Она отметила, что для нее это было тяжело, но чтобы быть хорошей матерью, пришлось отпустить ребенка.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери, актриса, Наталья Егорова
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