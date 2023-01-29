Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала

Актриса отметила, что разместила свое новое фото в поддержку фильма "Крик 6", в котором сыграла одну из главных ролей. Премьера фильма состоится 10 марта.

"Я так волнуюсь", – поддержала Панеттьери публикацию проживающая в Германии бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова.

После развода с мужем она не впервые комментирует посты бывшей девушки младшего брата своего экс-супруга.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В сентябре 2022 года Панеттьери рассказала, что ее вынудили передать полное право опеки над дочерью ее отцу. За несколько месяцев до этого заявления актриса призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.

Употребление алкоголя актриса скрывала от Кличко, но их отношения портились. Актриса рассказала, что тогда решила отправить дочь к ее отцу в Киев. Она отметила, что для нее это было тяжело, но чтобы быть хорошей матерью, пришлось отпустить ребенка.