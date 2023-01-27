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27 января, 2023
 
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Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе

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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса Дженнифер Лопес 26 января разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена с разных ракурсов в новом образе.

Знаменитость позирует в кадре в брюках и жакете с глубоким декольте с акцентом на талии.

В комментариях к посту актриса напомнила своим подписчикам о премьере фильма "Моя пиратская свадьба", в котором сыграла главную роль, а образ ее партнера на экране воплотил коллега Лопес, американский актер Джош Дюамель. 

"Когда талия и лицо говорят: "24", – отреагировали поклонники.

"Когда талия и лицо говорят: "Adobe photoshop", – возразили в сети.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, актриса, Джош Дюамель
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