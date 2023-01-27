Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке Фото: jlo / Instagram

Знаменитость позирует в кадре в брюках и жакете с глубоким декольте с акцентом на талии.

В комментариях к посту актриса напомнила своим подписчикам о премьере фильма "Моя пиратская свадьба", в котором сыграла главную роль, а образ ее партнера на экране воплотил коллега Лопес, американский актер Джош Дюамель.

"Когда талия и лицо говорят: "24", – отреагировали поклонники.

"Когда талия и лицо говорят: "Adobe photoshop", – возразили в сети.

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