Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе

Знаменитость позирует в кадре в брюках и жакете с глубоким декольте с акцентом на талии.
В комментариях к посту актриса напомнила своим подписчикам о премьере фильма "Моя пиратская свадьба", в котором сыграла главную роль, а образ ее партнера на экране воплотил коллега Лопес, американский актер Джош Дюамель.
"Когда талия и лицо говорят: "24", – отреагировали поклонники.
"Когда талия и лицо говорят: "Adobe photoshop", – возразили в сети.
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Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.