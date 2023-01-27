В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск

Ефросинина пока не комментировала внесение ее данных в реестры страны-агрессора РФ Фото: mashaefrosinina / Instagram

Ефросинина также внесена в базу розыска МВД страны-агрессора РФ. При этом статья уголовного кодекса, по которой украинская ведущая объявлена в РФ в розыск, не указывается.

Соответствующие скриншоты опубликовала в своем Telegram-канале редакция издания "Фокус".

Ведущая пока не комментировала внесение ее данных в реестры страны-оккупанта.