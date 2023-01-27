В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск

Ефросинина также внесена в базу розыска МВД страны-агрессора РФ. При этом статья уголовного кодекса, по которой украинская ведущая объявлена в РФ в розыск, не указывается.
Соответствующие скриншоты опубликовала в своем Telegram-канале редакция издания "Фокус".
Ведущая пока не комментировала внесение ее данных в реестры страны-оккупанта.
Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ.
В декабре 2022 года ведущая говорила, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб ботов на ее посты о российской агрессии против Украины.