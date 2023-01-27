Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2023
 
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"Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дорофеева: Чтобы получить желаемое, нужно пройти через боль, через прорыв, через все. Здесь главное не останавливаться идти до конца
Дорофеева: Чтобы получить желаемое, нужно пройти через боль, через прорыв, через все. Здесь главное не останавливаться – идти до конца
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 27 января на YouTube презентовала клип на новую песню на украинском языке под названием "Вотсап", релиз которой состоялся днем ранее.

Во время съемок видео на новую песню, которую она написала вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным и украинским продюсером Иваном Клименко, артистка в сыграла соло на барабанах. 

Украинский продюсер Ирина Горовая, комментируя премьеру своей артистки в Instagram, отметила ее "сумасшедшую энергетику, способность трансформироваться и быстро познавать новое, даже если это музыкальный инструмент". 

"Бывает, что сильное желание чего-то превращается в одержимость. А чтобы получить желаемое, нужно пройти через боль, через прорыв, через все. Здесь главное не останавливаться – идти до конца", – прокомментировала свой новый клип артистка в Instagram.

ВИДЕО
Видео: DOROFEEVA / YouTube
Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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