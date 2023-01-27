  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео

Во время съемок видео на новую песню, которую она написала вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным и украинским продюсером Иваном Клименко, артистка в сыграла соло на барабанах.
Украинский продюсер Ирина Горовая, комментируя премьеру своей артистки в Instagram, отметила ее "сумасшедшую энергетику, способность трансформироваться и быстро познавать новое, даже если это музыкальный инструмент".
"Бывает, что сильное желание чего-то превращается в одержимость. А чтобы получить желаемое, нужно пройти через боль, через прорыв, через все. Здесь главное не останавливаться – идти до конца", – прокомментировала свой новый клип артистка в Instagram.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица перевела часть песен из своего репертуара на украинский язык, а также выпустила несколько новых песен на украинском.