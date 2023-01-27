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27 января, 2023
 
Новости

Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск

Ефросинина: Даже неудобно: террористка, а физиономия помятая
Ефросинина: Даже неудобно: террористка, а физиономия помятая
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 27 января в Instagram Stories прокомментировала объявление ее розыск российским министерством внутренних дел и внесение в реестр "террористов" на сайте "Росфинмониторинга".

Реакция ведущей продублирована в украинском Telegram-канале Show must go on.

"Друзья, новости вижу. Все вижу. Благодарю за поздравления – их больше, чем в день рождения. Слава Украине!" написала она.

В следующем посте ведущая показала, как наносит на лицо маску. 

"Такие новости даже неудобно: террористка, а физиономия помятая. Что ни день, то радость от соссии", – прокомментировала на камеру Ефросинина.

Контекст:

Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ.

В декабре 2022 года ведущая говорила, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб ботов на ее посты о российской агрессии против Украины.

27 января стало известно, что в стране-агрессоре РФ Ефросинину внесли в базу розыска МВД. При этом статья уголовного кодекса, по которой украинская ведущая объявлена в РФ в розыск, не указывается.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, война России против Украины, Маша Ефросинина
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