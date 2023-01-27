Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск

Реакция ведущей продублирована в украинском Telegram-канале Show must go on.
"Друзья, новости вижу. Все вижу. Благодарю за поздравления – их больше, чем в день рождения. Слава Украине!" написала она.
В следующем посте ведущая показала, как наносит на лицо маску.
"Такие новости даже неудобно: террористка, а физиономия помятая. Что ни день, то радость от соссии", – прокомментировала на камеру Ефросинина.
Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ.
В декабре 2022 года ведущая говорила, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб ботов на ее посты о российской агрессии против Украины.
27 января стало известно, что в стране-агрессоре РФ Ефросинину внесли в базу розыска МВД. При этом статья уголовного кодекса, по которой украинская ведущая объявлена в РФ в розыск, не указывается.