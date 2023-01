Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск

Реакция ведущей продублирована в украинском Telegram-канале Show must go on.

"Друзья, новости вижу. Все вижу. Благодарю за поздравления – их больше, чем в день рождения. Слава Украине!" написала она.

В следующем посте ведущая показала, как наносит на лицо маску.

"Такие новости даже неудобно: террористка, а физиономия помятая. Что ни день, то радость от соссии", – прокомментировала на камеру Ефросинина.