Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила

2 ноября утром Соловьев у себя в Telegram-канале опубликовал пост, посвященный Ефросининой.

"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал он и переключился на родственников ведущей.

Ефросинина ответила пропагандисту у себя в Instagram.

"Король пропагандистских говнопомоек Соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. И еще пока ты, гнида, пишешь дешевую клевету на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п...зда", – написала Ефосинина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)