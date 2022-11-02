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02 ноября, 2022
 
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Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила

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Ефросинина поставила Соловьева на место
Ефросинина поставила Соловьева на место
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина резко ответила российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, набросившемуся на ее семью с критикой. Свой ответ Ефросинина дала 2 ноября у себя в Instagram.

2 ноября утром Соловьев у себя в Telegram-канале опубликовал пост, посвященный Ефросининой.

"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал он и переключился на родственников ведущей.

Ефросинина ответила пропагандисту у себя в Instagram.

"Король пропагандистских говнопомоек Соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. И еще пока ты, гнида, пишешь дешевую клевету на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п...зда", – написала Ефосинина.

Контекст:

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.

Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала во Львов и как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. Ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев пошел, по словам Ефросининой, добровольцем воевать.

Теги: Владимир Соловьев, скандал, война России против Украины, Маша Ефросинина
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