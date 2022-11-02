Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила

2 ноября утром Соловьев у себя в Telegram-канале опубликовал пост, посвященный Ефросининой.
"Известная своими фашистскими призывами убивать русских солдат и выжигать все русское дочь магаданских служащих, телеведущая и посол ООН на Украине Маша Ефросинина вчера заявила своей двухмиллионной аудитории, что "каждый уничтоженный российский убийца – это спасенная украинская жизнь", – написал он и переключился на родственников ведущей.
Ефросинина ответила пропагандисту у себя в Instagram.
"Король пропагандистских говнопомоек Соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. И еще пока ты, гнида, пишешь дешевую клевету на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п...зда", – написала Ефосинина.
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В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.
Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).
После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала во Львов и как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. Ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев пошел, по словам Ефросининой, добровольцем воевать.