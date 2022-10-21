Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака

На видео Маша с мужем танцуют в обнимку под песню "Океану Ельзи" "Без бою".

"Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца – это новый уровень наших с Тимуром отношений… Загадали отпраздновать 20 лет вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей", – написала Ефросинина.

Контекст:

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.

Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала во Львов и как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. Ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев пошел, по словам Ефросининой, добровольцем воевать.