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21 октября, 2022
 
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Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака

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Украинская ведущая Маша Ефросинина с мужем отметили 19 лет совместной жизни
Украинская ведущая Маша Ефросинина с мужем отметили 19 лет совместной жизни
Фото: mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина в своем Instagram выложила видео, в котором показала, как они с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым отпраздновали 19-ю годовщину брака.

На видео Маша с мужем танцуют в обнимку под песню "Океану Ельзи" "Без бою".

"Отпраздновать 19-ю годовщину брака с опозданием в полтора месяца – это новый уровень наших с Тимуром отношений… Загадали отпраздновать 20 лет вовремя, в мирном Киеве, в кругу всех наших друзей", – написала Ефросинина.

Контекст:

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.

Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала во Львов и как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. Ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев пошел, по словам Ефросининой, добровольцем воевать.

Теги: Украина, семья, Тимур Хромаев, Маша Ефросинина, брак
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