"Не думала, что вы и такое умеете", "Домашнее видео на лайфе". Ефросинина в лосинах сняла ролик у себя на кухне

"Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына! Он хочет есть сразу, как заканчивает", – написала она.
Ефросинина показала, как готовит картофель по-крестьянски по рецепту своей мамы. Телеведущая предстала в лосинах и облегающем топе.
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"Не думала, что вы и такое умеете", – прокомментировала подписчица melnichenko624.
"Маша, вы просто огонь. И наконец домашнее видео на лайфе", – отметила gretta_kova.
Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.
В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.
Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).