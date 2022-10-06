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06 октября, 2022
 
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"Не думала, что вы и такое умеете", "Домашнее видео на лайфе". Ефросинина в лосинах сняла ролик у себя на кухне

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Ефросинина: Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына!
Ефросинина: Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына!
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 5 октября в Instagram разместила ролик, в котором показала, как готовит жареный картофель.

"Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына! Он хочет есть сразу, как заканчивает", – написала она.

Ефросинина показала, как готовит картофель по-крестьянски по рецепту своей мамы. Телеведущая предстала в лосинах и облегающем топе.

"Не думала, что вы и такое умеете", – прокомментировала подписчица melnichenko624.

"Маша, вы просто огонь. И наконец домашнее видео на лайфе", – отметила gretta_kova.

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. После девяти лет семейной жизни супруги расстались, но спустя год возобновили отношения.

Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

Теги: телеведущая, Маша Ефросинина, рецепт, рецепты, картофель
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