"Не думала, что вы и такое умеете", "Домашнее видео на лайфе". Ефросинина в лосинах сняла ролик у себя на кухне

Ефросинина: Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына! Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына! Он хочет есть сразу, как заканчивает", – написала она.

Ефросинина показала, как готовит картофель по-крестьянски по рецепту своей мамы. Телеведущая предстала в лосинах и облегающем топе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Не думала, что вы и такое умеете", – прокомментировала подписчица melnichenko624.

"Маша, вы просто огонь. И наконец домашнее видео на лайфе", – отметила gretta_kova.