  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание

"Я себя очень учу, особенно после пандемии, быть благодарной за все, что у меня есть. Я настолько человек, которому всегда было мало – мало-мало. Потом я понимала, что такое быть в жопе, потом – что такое взлетать и потом опять быть в жопе, что, кажется, сегодня я готова сказать важную вещь: "Мне сегодня всего хватает". Черт, я это сказала. Конечно, хотелось бы это, это и это. Машину бы хотелось. Я ее не купила. Но по сравнению с тем, что происходит в жизни у людей, пожалуй, сегодня я скажу, что мне всего хватает. Пускай все, что у меня сегодня есть, просто растет и приносит свой кайф. Мне потребовалось очень много всяких испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни", – заявила ведущая.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube