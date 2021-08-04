Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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"Жаришка", "Правильные рефлексы", "Секси". Ефросинина перед камерами погладила себя внизу живота

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Ефросинина: Рефлексы
Ефросинина: Рефлексы
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 4 августа разместила в Instagram короткий ролик, на котором запечатлена во время фотосессии на фоне баннера шоу "Україна має талант " на СТБ, приглашенным судьей которого она стала.

Знаменитость позировала в белых обтягивающих брюках и лиловой блузке, частично оголяющей живот.

Во время съемки за кадром мужской голос прокричал: "Маша – секси", после чего Ефросинина медленно погладила себя внизу живота.

"Рефлексы ", – подписала ролик ведущая.

"Верю. Правда, секси", – написали поклонники.

"Красивая, огонь. Правильные рефлексы", – оценили ролик фоллорверы.

"Жаришка", – прокомментировали ролик подписчики.

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительность 

3 августа стало известно, что Ефросинина стала приглашенным судьей шоу "Україна має талант".

Теги: телеведущая, Маша Ефросинина, Україна має талант
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