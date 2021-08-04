"Жаришка", "Правильные рефлексы", "Секси". Ефросинина перед камерами погладила себя внизу живота

Знаменитость позировала в белых обтягивающих брюках и лиловой блузке, частично оголяющей живот.

Во время съемки за кадром мужской голос прокричал: "Маша – секси", после чего Ефросинина медленно погладила себя внизу живота.

"Рефлексы ", – подписала ролик ведущая.

"Верю. Правда, секси", – написали поклонники.

"Красивая, огонь. Правильные рефлексы", – оценили ролик фоллорверы.

"Жаришка", – прокомментировали ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)