"Как можно быть такой горячей". Ефросинина поделилась видео в белье

Ефросинина: Сперва было страшно, а потом – страшно весело Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Небольшой бекстейдж со съемок ролика. Сперва было страшно, а потом – страшно весело", – прокомментировала телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Вы превосходна. От девушки с круглыми формами – в такую бомбу-фигуру. Мое восхищение за проделанный путь", – прокомментировала arianamarmeladova.

"Мария, вы прекрасны. Фигура огненная. Вы пример для меня и, наверно, многих женщин. Прекрасные тело и душа. С удовольствием наблюдаю", – подчеркнула yakunina_ok.

"Как можно быть такой горячей", – удивляется ana_sugaray.