"Как можно быть такой горячей". Ефросинина поделилась видео в белье

"Небольшой бекстейдж со съемок ролика. Сперва было страшно, а потом – страшно весело", – прокомментировала телеведущая.
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"Вы превосходна. От девушки с круглыми формами – в такую бомбу-фигуру. Мое восхищение за проделанный путь", – прокомментировала arianamarmeladova.
"Мария, вы прекрасны. Фигура огненная. Вы пример для меня и, наверно, многих женщин. Прекрасные тело и душа. С удовольствием наблюдаю", – подчеркнула yakunina_ok.
"Как можно быть такой горячей", – удивляется ana_sugaray.
Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.
Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).