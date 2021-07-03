Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции

Компанию Ефросининой составили бизнесвумен Лера Бородина и маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан, которая также является крестной матерью Александра.
Судя по геолокации на фото, компания остановилась в пятизвездочном отеле NG Phaselis Bay, который расположен на берегу Средиземного моря.
"С Леликом мы дружим более 20 лет. Она крестная Сане и вообще мое все. И вот недавно мы выяснили, что никогда не отдыхали вместе. Ситуация срочно исправлена", – подписала кадры с Балабан Ефросинина.
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Также Ефросинина в Instagram Stories показала, как отдыхает в аквапарке с сыном.
Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.
Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).