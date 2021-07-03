Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции

На отдых Ефросинина отправилась с двумя подругами и сыном Фото: mashaefrosinina / Instagram

Компанию Ефросининой составили бизнесвумен Лера Бородина и маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан, которая также является крестной матерью Александра.

Судя по геолокации на фото, компания остановилась в пятизвездочном отеле NG Phaselis Bay, который расположен на берегу Средиземного моря.

"С Леликом мы дружим более 20 лет. Она крестная Сане и вообще мое все. И вот недавно мы выяснили, что никогда не отдыхали вместе. Ситуация срочно исправлена", – подписала кадры с Балабан Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Также Ефросинина в Instagram Stories показала, как отдыхает в аквапарке с сыном.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram



Скриншот: mashaefrosinina / Instagram



Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

