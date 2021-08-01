"Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!" Ефросинина надела необычные серьги. Фото

Ефросинина пожаловалась, что не все понимают ее юмор Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Бывает, как расстроюсь, что мой юмор некоторые подписчики не понимают… А потом выкладываю в Stories это фото, получаю миллион сообщений в direct, что в ушах у меня вагинальные шарики... И как-то спокойно сразу становится", – подписала снимок 42-летняя ведущая, сопроводив пост хештегом #ЮморСпасетМир.

Пост лайкнули почти 37 тыс. раз и оставили около 400 комментариев.

"Мария, спасибо! Хоть представление буду иметь, как они выглядят!" – прокомментировал пост политик и шоумен Сергей Притула.

"Люди просто завидуют, что не могут быть столь свободными, чтоб надеть вагинальные шарики в уши", – написала anna_valentinovna7.

"Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!" – отметила emmocean.

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