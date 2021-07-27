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27 июля, 2021
 
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"Первый раз лайкнул малыху в трусах", "Маша, фу. Не порть ночной аппетит". Украинские знаменитости обсудили фото Ефросининой в белье

Ефросинина мать двоих детей
Ефросинина – мать двоих детей
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 июля разместила в Instagram серию снимков в белье от украинского бренда, лицом которого является.

В комментарии к публикации знаменитость рассказала о достоинствах рекламируемых ею моделей по сравнению с бельем других производителей.

На фото ведущая запечатлена в разных позах, демонстрируя особенности комплектов.

"Первый раз лайкнул малыху в трусах за долгое время", – отреагировал на снимки Ефросининой украинский актер и ведущий Андрей Бедняков. 

"Богиня", – оценила фото ведущей украинская актриса Ольга Сумская.

"Маша, фу. Не порть мне ночной аппетит", – написала в комментариях украинский дизайнер  и стилист Ольга Слонь.

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

В июле 2021 года ведущая заявила, что стала лицом украинского бренда женского белья.

Теги: телеведущая, Ольга Сумская, фотосессия, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, белье
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