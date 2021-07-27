"Первый раз лайкнул малыху в трусах", "Маша, фу. Не порть ночной аппетит". Украинские знаменитости обсудили фото Ефросининой в белье

В комментарии к публикации знаменитость рассказала о достоинствах рекламируемых ею моделей по сравнению с бельем других производителей.

На фото ведущая запечатлена в разных позах, демонстрируя особенности комплектов.

"Первый раз лайкнул малыху в трусах за долгое время", – отреагировал на снимки Ефросининой украинский актер и ведущий Андрей Бедняков.

"Богиня", – оценила фото ведущей украинская актриса Ольга Сумская.

"Маша, фу. Не порть мне ночной аппетит", – написала в комментариях украинский дизайнер и стилист Ольга Слонь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)