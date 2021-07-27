Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
Новости

"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ласточкин: Наслаждаюсь летом, пока оно не закончилось
Ласточкин: Наслаждаюсь летом, пока оно не закончилось
Фото: lastochkin_igor / Instagram

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин 27 июля опубликовал в Instagram короткий ролик, на котором запечатлен в женском образе – артист появляется в кадре в голубом топе, длинной юбке и черном парике с косой и челкой.

Находясь в образе, он на камеру нюхает полевые цветы, вздыхает и уходит.

"Наслаждаюсь летом, пока оно не закончилось", – подписал ролик артист.

"[Украинская певица] София Ротару в молодости", – оценили образ артиста подписчики.

"На миг подумал, что это [украинская ведущая] Маша Ефросинина", – отреагировали пользователи сети.

"Моя челка", – написала в комментариях к ролику Ефросинина.

"Я только со второго просмотра поняла, что эта девушка – Ласточкин", – прокомментировали ролик фолловеры артиста.

Контекст:

Ласточкин начинал карьеру артиста с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". С 2018 года артист вместе с семьей переехал в Киев. Сейчас он выступает в составе студии "Квартал 95".

Теги: София Ротару, актер, Маша Ефросинина, Игорь Ласточкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Булочка с корицей", "Как можно быть такой идеальной!?" Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо без макияжа
"Булочка с корицей", "Как можно быть такой идеальной!?" Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо без макияжа
"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини
"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини
"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной
"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной
"Невероятно красивая женщина", "Анджелина Джоли". Каминская засветила грудь в декольте до пояса
"Невероятно красивая женщина", "Анджелина Джоли". Каминская засветила грудь в декольте до пояса
Молочные коктейли. Лучшие рецепты
Молочные коктейли. Лучшие рецепты
"Ручки, прессик, спинка". Милевский сделал селфи после тренировки
"Ручки, прессик, спинка". Милевский сделал селфи после тренировки
32-летняя Гвоздева заявила о завершении танцевальной карьеры на шоу "Танцы со звездами"
32-летняя Гвоздева заявила о завершении танцевальной карьеры на шоу "Танцы со звездами"
Grosu рассказала, почему редко показывает в сети своего нового возлюбленного
Grosu рассказала, почему редко показывает в сети своего нового возлюбленного
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS