Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2020
 
Новости

"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности

По словам украинского шоумена Игоря Ласточкина, он перестает слышать человека, на лице у которого замечает черные точки.

Ласточкин: Сколько раз в день умываетесь вы?
Ласточкин: Сколько раз в день умываетесь вы?
Фото: lastochkin_igor / Instagram

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин заявил, что терпеть не может черные точки (комедоны) на лице. Об этом он написал 15 октября на своей странице в Instagram.

"Сколько раз в день умываетесь вы? Терпеть не могу черные точки на лице! Когда вижу их на лице собеседника, перестаю слышать, что он мне говорит – возникает непреодолимое желание впиться в лицо и выдавить их! Я один такой? Что со мной не так?" – задался вопросом шоумен.

Ласточкин родился в 1986 году в Казахстане. Карьеру начинал с участия в КВН – он был капитаном команды "Сборная Днепропетровска". В 2018 году переехал в Киев.

Ласточкин выступает в составе студии "Квартал 95".

Теги: Игорь Ласточкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено
Наталия ДВАЛИ
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Записки бывшего подполковника КГБ: Концепция "русского мира", "Наши" и танки в обмен на компьютеры
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике
"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике
  "Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
  "Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
  Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
  Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику
Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Путин выразил благодарность Лозе
Путин выразил благодарность Лозе
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS