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02 февраля, 2023
 
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"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео

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Вакки и Фонсека состоят в отношениях с 2018 года
Вакки и Фонсека состоят в отношениях с 2018 года
Фото: gianlucavacchi / Instagram

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 1 февраля опубликовал в Instagram видео, в котором запечатлена реакция его возлюбленной, венесуэльской модели Шэрон Фонсеки, на подаренный автомобиль по случаю ее 28-летия.

На видео Фонсека подъезжает к украшенной красным бантом машине и радостно смеется, после чего вместе с Вакки рассматривает свой подарок.

"Спасибо за все и огромное. Особенно за то, что заставил меня почувствовать себя такой особенной", – прокомментировала она ролик.

Контекст:

Вакки родился в 1967 году в Италии. Он известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 22,8 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Пара официально не регистрировала свои отношения.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: автомобили, Джанлука Вакки, модель, подарки
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