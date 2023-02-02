"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео

Вакки и Фонсека состоят в отношениях с 2018 года Фото: gianlucavacchi / Instagram

На видео Фонсека подъезжает к украшенной красным бантом машине и радостно смеется, после чего вместе с Вакки рассматривает свой подарок.

"Спасибо за все и огромное. Особенно за то, что заставил меня почувствовать себя такой особенной", – прокомментировала она ролик.

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