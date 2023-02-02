"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео

На видео Фонсека подъезжает к украшенной красным бантом машине и радостно смеется, после чего вместе с Вакки рассматривает свой подарок.
"Спасибо за все и огромное. Особенно за то, что заставил меня почувствовать себя такой особенной", – прокомментировала она ролик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вакки родился в 1967 году в Италии. Он известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 22,8 млн человек.
С 2018 года он состоит в отношениях с Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.
Пара официально не регистрировала свои отношения.