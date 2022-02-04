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04 февраля, 2022
 
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"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью

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Вакки впервые стал отцом осенью 2020 года
Вакки впервые стал отцом осенью 2020 года
Фото: gianlucavacchi / Instagram

Итальянский бизнесмен и блогер Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 3 февраля разместил в Instagram ролик, в котором запечатлен во время тренировки в компании дочери, которой в октябре исполнился один год.

Вакки показал, как занимается с дочерью на руках на беговой дорожке, а после использует ее как отягощение во время приседаний и отжиманий.

"Сегодня мы захотели остаться с папой", – подписал он ролик.

"Она очень тихая и сдержанная девочка", – прокомментировали ролик подписчики.

"Надеюсь, у вас будет больше детей", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Вакки с 2018 года состоят в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,7 млн человек.

Теги: спорт, дети, семья, Джанлука Вакки, тренировка, ролик, Шэрон Фонсека, бизнесмен
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