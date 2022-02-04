"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью

Вакки показал, как занимается с дочерью на руках на беговой дорожке, а после использует ее как отягощение во время приседаний и отжиманий.
"Сегодня мы захотели остаться с папой", – подписал он ролик.
"Она очень тихая и сдержанная девочка", – прокомментировали ролик подписчики.
"Надеюсь, у вас будет больше детей", – отреагировали поклонники.
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Вакки с 2018 года состоят в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.
Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,7 млн человек.