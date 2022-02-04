"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью

Вакки показал, как занимается с дочерью на руках на беговой дорожке, а после использует ее как отягощение во время приседаний и отжиманий.

"Сегодня мы захотели остаться с папой", – подписал он ролик.

"Она очень тихая и сдержанная девочка", – прокомментировали ролик подписчики.

"Надеюсь, у вас будет больше детей", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)