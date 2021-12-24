Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2021
 
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"Мужик почувствовал вкус настоящей любви". "Танцующий миллионер" Вакки умилил сеть видео с годовалой дочерью

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Дочь Джанлуки Вакки Блу Джерусалема родилась в октябре 2020 года
Дочь Джанлуки Вакки – Блу Джерусалема родилась в октябре 2020 года
Фото: gianlucavacchi / Instagram

54-летний итальянский бизнесмен и блогер Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 23 декабря разместил в Instagram видео, на котором он позирует с годовалой дочерью Блу Джерусалемой. В кадре девочка целует его в нос.

"Ты весь мой мир", – подписал он публикацию, также отметив на ней свою возлюбленную, 26-летнюю венесуэльскую модель Шэрон Фонсеку.

Видео Вакки с дочерью собрало более 800 тыс. лайков.

"Сколько поцелуев для влюбленного папы", – прокомментировала ролик Фонсека.

"Особенный поцелуй для папы от принцессы", – написал shamsiddeencheryl.

"Мужик почувствовал вкус настоящей любви", – отреагировал georgii_8_8.

Контекст:

Вакки с 2018 года состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,2 млн человек.

Теги: видео, Джанлука Вакки, принцесса, блогер, поцелуй, Шэрон Фонсека, девочка
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