"Мужик почувствовал вкус настоящей любви". "Танцующий миллионер" Вакки умилил сеть видео с годовалой дочерью

"Ты весь мой мир", – подписал он публикацию, также отметив на ней свою возлюбленную, 26-летнюю венесуэльскую модель Шэрон Фонсеку.

Видео Вакки с дочерью собрало более 800 тыс. лайков.

"Сколько поцелуев для влюбленного папы", – прокомментировала ролик Фонсека.

"Особенный поцелуй для папы от принцессы", – написал shamsiddeencheryl.

"Мужик почувствовал вкус настоящей любви", – отреагировал georgii_8_8.

Контекст:

Вакки с 2018 года состоит в отношениях с венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,2 млн человек.