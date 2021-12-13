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13 декабря, 2021
 
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"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась на диване в откровенном мини без белья

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Вакки и Фонсека вместе с 2018 года
Вакки и Фонсека вместе с 2018 года
Фото: gianlucavacchi / Instagram

Возлюбленная 54-летнего итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, известного как "танцующий миллионер", 26-летняя венесуэльская модель Шэрон Фонсека 13 декабря обнародовала в сети серию фото, на которых запечатлена в черном мини-платье с глубоким декольте, оголяющим грудь и живот.

На заглавном фото Фонсека позирует, развалившись на диване, – во время съемки она закинула ногу на ногу, оголив в кадре бедро. На других снимках модель запечатлена в разных позах в полный рост. 

"Очень естественная поза", – написали подписчики.

"Это слишком", – оценили снимки пользователи сети.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 21,1 млн человек.

Теги: мода и красота, Джанлука Вакки, Шэрон Фонсека
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