"Упражнение реально сложное". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал энергичный танец, стоя на полу в позе планки

"Я попыталась сделать – это упражнение реально сложное", – оценили ролик Вакки его фолловеры.

"Ух ты, потрясающий вид. Вашей жене повезло, что вы такой спортивный и энергичный", – написали подписчики.

Контекст:

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписан 21 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с 26-летней венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.