Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь

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Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года
Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года
Фото: sharfonseca / Instagram

Возлюбленная 54-летнего итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, известного как "танцующий миллионер", 26-летняя венесуэльская модель Шэрон Фонсека 18 августа опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в мини-шортах и белой расстегнутой рубашке, надетой на голе тело.

Модель позирует в кадре, сидя на диване. 

"Итоги прошлых выходных, когда я хотела выйти из своей зоны комфорта с помощью макияжа и использовала фиолетовые тени для век", – прокомментировала она фото.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после ее рождения Вакки сообщил, что у ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,3 млн человек.

19 июля 2021 года Вакки сообщил, что отправился вместе с женой, ребенком и дочерью на Сардинию.

Теги: Джанлука Вакки, топлес, Шэрон Фонсека
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