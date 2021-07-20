"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию

"Сегодня я привез нашу семью на Сардинию, это был первый полет нашей принцессы. Так что для нас он был особенным", – подписал ролик Вакки.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после ее рождения Вакки сообщил, что у ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,3 млн человек.