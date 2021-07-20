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20 июля, 2021
 
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"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию

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Вакки и Фонсека воспитывают девятимесячную дочь
Вакки и Фонсека воспитывают девятимесячную дочь
Фото: gianlucavacchi / Instagram

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", отправился вместе с женой, 26-летней венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой, девятимесячной дочерью Блу Джерусалемой и собаками на Сардинию. Об этом блогер сообщил подписчикам в Instagram 19 июля, разместив видео, на котором его семья запечатлена во время полета на самолете.

"Сегодня я привез нашу семью на Сардинию, это был первый полет нашей принцессы. Так что для нас он был особенным", – подписал ролик Вакки.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после ее рождения Вакки сообщил, что у ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,3 млн человек.

Теги: дети, семья, Джанлука Вакки, Шэрон Фонсека
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