Возлюбленная Вакки показала отдых на яхте с девятимесячной дочерью

На снимке мать и дочь запечатлены во время отдыха на яхте.

"Включен пляжный режим. Я бы съела ее в этих солнцезащитных очках", – написала избранница Вакки.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Спустя два месяца после ее рождения Вакки сообщил, что у ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,3 млн человек.

19 июля 2021 года Вакки сообщил, что отправился вместе с женой, ребенком и дочерью на Сардинию.