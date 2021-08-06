"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой

Вакки позирует перед камерой в красных плавках с низкой посадкой. В танце он совершал активные движения руками, стоя на одном месте, а в конце повернулся спиной к объективу и энергично повертел перед камерой ягодицами.

"Подтяни трусы, братан", – отреагировали фолловеры.

"Похоже, у тебя большой не только счет в банке", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)