"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе

На заглавном селфи, сделанном с нижнего ракурса, Фонсека позирует в кадре в черном лифе, который едва прикрывает грудь, и с коктейлем в руках. На других фото модель запечатлена в полный рост.
"Последний пляжный день сезона на Сардинии", – подписала фото Фонсека. Она провела на отдыхе почти полтора месяца вместе с мужем и дочерью.
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Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.
Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,5 млн человек.