"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе

На заглавном селфи, сделанном с нижнего ракурса, Фонсека позирует в кадре в черном лифе, который едва прикрывает грудь, и с коктейлем в руках. На других фото модель запечатлена в полный рост.

"Последний пляжный день сезона на Сардинии", – подписала фото Фонсека. Она провела на отдыхе почти полтора месяца вместе с мужем и дочерью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca)