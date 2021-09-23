"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец

Вакки позирует перед камерой в черном костюме и расстегнутой на груди белой рубашке, изображая сперва шаги, затем несколько энергичных танцевальных движений, а в конце хватает себя за горло.

"Спокойной ночи из Италии", – подписал он ролик.

"Превосходно", – оценили танец Вакки его подписчики.

"Ты глупый, братан, но у тебя есть деньги", – написали в комментариях хейтеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)