"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец

Вакки позирует перед камерой в черном костюме и расстегнутой на груди белой рубашке, изображая сперва шаги, затем несколько энергичных танцевальных движений, а в конце хватает себя за горло.
"Спокойной ночи из Италии", – подписал он ролик.
"Превосходно", – оценили танец Вакки его подписчики.
"Ты глупый, братан, но у тебя есть деньги", – написали в комментариях хейтеры.
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Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,8 млн человек.
С 2018 года он состоит в отношениях с 26-летней венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.