Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года Фото: sharfonseca / Instagram

Фонсекка опубликовала серию снимков, сделанных во время прогулки со спящей в коляске дочкой. На фото модель изображена в оранжевом облегающем платье и черной кожаной куртке.

Она отметила в посте, что отвечала на вопросы подписчиков в соцсети и чаще всего спрашивали о языке общения с ребенком.

"Я говорю с ней по-испански, а с ее отцом – по-итальянски. Она играет в некоторые игры на английском, но в основном – на испанском и итальянском", – отметила модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca)

"Красивая мама", – прокомментировала catrinelmarlon.

"Отлично выглядишь, Шэрон, самая милая мама", – написал администратор сообщества sharonfonseca__cf.