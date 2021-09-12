Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2021
 
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Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой

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Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года
Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года
Фото: sharfonseca / Instagram

Возлюбленная 54-летнего итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, известного как "танцующий миллионер", 26-летняя венесуэльская модель Шэрон Фонсека 9 сентября сообщила в Instagram, на каком языке разговаривает с дочкой Блу Джерусалемой.

Фонсекка опубликовала серию снимков, сделанных во время прогулки со спящей в коляске дочкой. На фото модель изображена в оранжевом облегающем платье и черной кожаной куртке.

Она отметила в посте, что отвечала на вопросы подписчиков в соцсети и чаще всего спрашивали о языке общения с ребенком.

"Я говорю с ней по-испански, а с ее отцом – по-итальянски. Она играет в некоторые игры на английском, но в основном – на испанском и итальянском", – отметила модель.

"Красивая мама", – прокомментировала catrinelmarlon.

"Отлично выглядишь, Шэрон, самая милая мама", – написал администратор сообщества sharonfonseca__cf.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,5 млн человек.

Теги: миллионер, Джанлука Вакки, модель, фото, соцсеть, Шэрон Фонсека, мама
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