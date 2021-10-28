Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
Новости

"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакки впервые стал отцом осенью 2020 года
Вакки впервые стал отцом осенью 2020 года
Фото: gianlucavacchi / Instagram

Итальянский бизнесмен и блогер Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 27 октября разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с новорожденной дочерью Блу Джерусалемой и женой, венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. Снимки были сделаны год назад в послеродовой палате. Вакки посвятил публикацию дню рождения дочери – ей исполнился год.

"Ты вошла в нашу жизнь как ангел и изменила взгляды на весь мой мир. Теперь я знаю, почему так долго тебя ждал. Шедевры приходят только после долгого пути, и вы ждете их так долго, потому что они уникальны и имеют огромное влияние на вашу жизнь. Я люблю тебя, моя принцесса, живу каждым твоим вздохом", – написал 54-летний блогер.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21 млн человек.

Теги: дети, миллионер, Джанлука Вакки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Елена ПОСКАННАЯ
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
  Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
Джоли в пышной юбке, а ее дочь в том же платье, что и неделю назад. Новый выход в свет актрисы с детьми. Фото
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Лесби паник", "Утренняя девочка". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Янтарные карамельки". Рецепт от телеведущей Падалко
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле
Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле
"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото
"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото
"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто
"Катя не прекращает стебаться над украинцами". Осадчая нарвалась на хейт после поста об элитном авто
"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери
"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери
  "Каждый раз думаешь, что это потолок", "Такую Тину мы еще не видели". Тина Кароль снялась топлес
  "Каждый раз думаешь, что это потолок", "Такую Тину мы еще не видели". Тина Кароль снялась топлес
"Женщина с большой буквы". 50-летняя Орбакайте оголила грудь
"Женщина с большой буквы". 50-летняя Орбакайте оголила грудь
"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду
"Фрики атакуют нашу планету". Волочкова показала шпагат, закинув ногу на Джигурду
"Светлана – богиня, а платье – ужас". В сети обсуждают свадебное платье Лободы
"Светлана – богиня, а платье – ужас". В сети обсуждают свадебное платье Лободы
"Рада, что дожила до этого". 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку
"Рада, что дожила до этого". 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку
"Нам бы твои проблемы, смешная женщина". Настя Каменских показала, как плакала полтора часа
"Нам бы твои проблемы, смешная женщина". Настя Каменских показала, как плакала полтора часа
"О-о-очень красивая", "Очаровывающая". Жанна Бадоева показала, как выглядит за кадром
"О-о-очень красивая", "Очаровывающая". Жанна Бадоева показала, как выглядит за кадром
"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт
"Необычная, но интересная на вкус". Сырная запеканка с тыквой. Рецепт
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS