"Я знаю, почему так долго тебя ждал". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал фото новорожденной дочери

"Ты вошла в нашу жизнь как ангел и изменила взгляды на весь мой мир. Теперь я знаю, почему так долго тебя ждал. Шедевры приходят только после долгого пути, и вы ждете их так долго, потому что они уникальны и имеют огромное влияние на вашу жизнь. Я люблю тебя, моя принцесса, живу каждым твоим вздохом", – написал 54-летний блогер.

Контекст:

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. "Блу родилась с "волчьей пастью". Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью", – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21 млн человек.