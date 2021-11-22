"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели

На втором снимке в этой публикации запечатлены его рука с рукой дочери на иллюминаторе.

"Жизнь – это полет, и то, что я делаю с тобой, – самое невероятное, что я когда-либо делал. Я люблю тебя, принцесса", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)