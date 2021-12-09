"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной

На видео Вакки танцевал в желтой пижаме и белых пушистых тапках, а Фонсека – в серой пижаме и розовых пушистых тапках. На заднем плане за танцующей парой, которая приседала и крутила пятой точкой перед камерой, наблюдала собака.

"Сделай это в пижаме", – подписал он публикацию, которая собрала больше 500 тыс. лайков и почти 3 тыс. комментариев.

"Молодцы!" – написала tatiana.4971.

"Интересно, о чем думает собака?" – поинтересовался dasilvaherter.

"А собака смотрит на них и будто говорит – да какого черта?" – предположила aribaldoneira.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)