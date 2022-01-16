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16 января, 2022
 
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"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой

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Джанлука Вакки состоит в отношениях с Шэрон Фонсекой с 2018 года
Джанлука Вакки состоит в отношениях с Шэрон Фонсекой с 2018 года
Фото: gianlucavacchi / Instagram

54-летний итальянский бизнесмен и блогер Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", 16 января разместил в Instagram видео, на котором он и его возлюбленная – 26-летняя венесуэльская модель Шэрон Фонсека – синхронно покрутили пятой точкой во время танца.

"Мы делаем это сами", – подписал он публикацию.

В кадре Вакки и Фонсека танцевали под трек By My Self американского диджея Crown P.

"Вы двое просто прекрасны", – написала lealu32.

"Эта пара всегда заставляет меня улыбаться", – прокомментировала shandarenee__.

Контекст:

Вакки состоит в отношениях с Фонсекой с 2018 года. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,3 млн человек.

Теги: видео, миллионер, Джанлука Вакки, модель, трек, блогер, Шэрон Фонсека
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