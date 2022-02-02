"Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20", "Она живет своей лучшей жизнью". 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку

Актриса выбрала для тренировки топ и лосины. На видео она продемонстрировала упражнение, которое выполняла лежа на двух опорах с поднятыми ногами.
"Она живет своей лучшей жизнью", – отреагировали поклонники.
"Слушай, Катя, ты моя ровесница, но выглядишь на 20 лет. Я влюблен и поражен", – прокомментировал на русском языке пользователь сети с ником vitaliizaitsev203.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет она получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".
Актриса замужем за своим коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).