"Слушай, ты моя ровесница, но выглядишь на 20", "Она живет своей лучшей жизнью". 52-летняя Зета-Джонс показала свою утреннюю тренировку

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании Фото: ЕРА (архив 2017-го года)

Актриса выбрала для тренировки топ и лосины. На видео она продемонстрировала упражнение, которое выполняла лежа на двух опорах с поднятыми ногами.

"Она живет своей лучшей жизнью", – отреагировали поклонники.

"Слушай, Катя, ты моя ровесница, но выглядишь на 20 лет. Я влюблен и поражен", – прокомментировал на русском языке пользователь сети с ником vitaliizaitsev203.

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