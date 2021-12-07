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07 декабря, 2021
 
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"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы

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Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании
Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании
Фото: catherinezetajones / Instagram

52-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 7 декабря поделилась с поклонниками в Instagram роликом, в котором запечатлена в топе и лосинах во время танца в большом зале, где проходила фотосессия с ее участием.

В кадре также присутствует фотограф, снимающий актрису.

"Конечно, в моем плейлисте для фотосессий была бы песня [британского певца] Дэвида Боуи Let's Dance", – подписала ролик звезда. 

"Вы ни на день не выглядите старше 30 [лет]", – написали фолловеры.

"Sexy mama", – оценили ролик поклонники знаменитости.

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

Теги: фотосессия, Кэтрин Зета-Джонс, актриса
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