"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини

52-летняя актриса позирует в кадре в черном лифе (вероятно, от бикини), демонстрируя крупным планом декольте и живот.

"Солнце вышло", – подписала она фото.

"Солнце вышло. Сиськи выпали", – прокомментировали снимок поклонники.

"Ты богиня", – написали пользователи сети.

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет она получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за своим коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).